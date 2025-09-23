Sans surprise, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé lundi leur retrait de la CPI. Ces pays, gouvernés par des militaires, qualifient l'instance "d'instrument de répression néo-coloniale". La procédure pour se retirer de la Cour pénale internationale dure un an.
Le Burkina Faso, le Mali et le Niger se retirent de la CPI
