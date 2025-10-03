Après onze semaines de pause, l’Assemblée nationale a fait sa rentrée ce mercredi et a renouvelé son bureau. Le RN signe son retour avec l'élection de deux vice-présidents grâce aux voix du bloc central.
Le bureau de l'Assemblée nationale : un enjeu politique
