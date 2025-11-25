Natacha Vesnitch reçoit la réalisatrice Kaouther Ben Hania pour son film "La Voix de Hind Rajab", Lion d'Argent à la Mostra de Venise. Son film raconte l'histoire vraie et tragique de cette petite fille palestinienne qui, le 29 janvier 2024, s’est retrouvée piégée dans une voiture à Gaza, sous les tirs de l’armée israélienne. Elle parvient à joindre par téléphone les bénévoles du Croissant Rouge palestinien et les supplie de venir la secourir. Elle avait cinq ans.
"La voix de Hind Rajab" : Kaouther Ben Hania donne une voix aux enfants palestiniens tués à Gaza
