La RD Congo et le M23 signent un accord de principe à Doha; une avancée vers la paix ?

information fournie par France 24 • 19/07/2025 à 23:47

Une déclaration de principes a été conclue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui ont pris le contrôle d'une partie du territoire et de deux grandes villes plus tôt cette année. Les deux parties ont accepté de travailler vers un cessez-le-feu permanent, et de commencer des négociations sur un accord de paix durable dans un délai d'un mois.