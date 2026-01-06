Une couche de neige recouvrait mardi le Peak District, dans la campagne du Derbyshire, alors que l'agence météorologique britannique Met Office émet des alertes jaunes pour la neige et le verglas, indiquant que les communautés rurales pourraient être coupées du monde.
La neige recouvre le Peak District au Royaume-Uni
