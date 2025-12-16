 Aller au contenu principal
La moitié des glaciers aura disparu en 2100 (étude)

information fournie par France 24 16/12/2025 à 19:57

Des chercheurs ont publié, dans la revue scientifique Nature Climate Change, des projections sur la fonte des glaciers à la fin du siècle. A +1,5°C de réchauffement climatique, la moitié aura disparu. A +2,7°C, notre trajectoire de réchauffement actuel, nous perdrons 80% des glaciers. Or ces géants de glace sont d'immenses châteaux d'eau essentiels pour alimenter des régions arides comme les abords des Andes ou le sous-continent indien.

Environnement

