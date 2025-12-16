Des chercheurs ont publié, dans la revue scientifique Nature Climate Change, des projections sur la fonte des glaciers à la fin du siècle. A +1,5°C de réchauffement climatique, la moitié aura disparu. A +2,7°C, notre trajectoire de réchauffement actuel, nous perdrons 80% des glaciers. Or ces géants de glace sont d'immenses châteaux d'eau essentiels pour alimenter des régions arides comme les abords des Andes ou le sous-continent indien.
La moitié des glaciers aura disparu en 2100 (étude)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro