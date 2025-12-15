Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait état lundi de "progrès" dans les négociations sur les garanties de sécurité américaines pour son pays, après deux jours de pourparlers à Berlin avec des émissaires de Washington.
Zelensky évoque des "progrès" sur les garanties de sécurité américaines pour l'Ukraine
