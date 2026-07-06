Des manifestants défilent près du Sénat philippin, à Manille, pour appeler à la condamnation de la vice-présidente Sarah Duterte, avant le début de son procès en destitution. La fille de l'ancien président Rodrigo Duterte est accusée de malversations, de corruption et de menaces de mort contre le président Ferdinand Marcos Jr, son colistier lors de l'élection de 2022, et son épouse. IMAGES
Philippines: des manifestants réclament la destitution de la vice-présidente avant son procès
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