Une foule vêtue de rouge et blanc se masse dans le centre de Pampelune, dans le nord de l'Espagne, pour assister au "chupinazo", le tir d'une fusée pyrotechnique depuis le balcon de l'hôtel de ville qui marque le début des festivités de la San Fermin. IMAGES
Espagne: coup d'envoi des fêtes de la San Fermin à Pampelune
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