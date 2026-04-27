La France bientôt dans une "ère de pénurie énergétique" ?

Patrick Pouyanné alerte sur les risques de pénurie énergétique, avertissant que la France a consommé les surplus de stocks depuis le blocage du détroit d'Ormuz. Une situation que minimise le président français. Qui a raison ? On en parle avec Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 27 avril 2026 présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
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