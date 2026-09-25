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La fiscalité de l’assurance vie et du PEA bientôt alourdie ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 25/09/2026 à 14:00

La Cour des comptes propose d’augmenter la taxation des placements préférés des Français, estimant que 10 % des ménages détiennent 50 % du patrimoine global. Elle recommande un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) à 31,4 % pour l’assurance vie, le PEA ou le PER, ce qui relancerait le débat sur la fiscalité du patrimoine financier. Cette piste interroge sur l’équilibre entre justice fiscale et attractivité de l’épargne. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune, ancien directeur de la rédaction du magazine Alternatives économiques et Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI. On va pas se fâcher du 25 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

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6 commentaires

  • 15:37

    Bien ! les gros patrimoines financiers ont déjà mis les voiles, avec cette démarche si elle est effective il ne restera guère que les détendeurs de livret A dans ce pays il ne faudra pas se plaindre du résultat final.

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