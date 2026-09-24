Donald Trump accueille Xi Jinping en personne à sa descente d'avion près de Washington, une démarche exceptionnelle de la part d'un président américain, au premier jour de la visite d'Etat du président chinois.
Trump serre la main de Xi à sa descente d'avion près de Washington
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