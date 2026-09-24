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Face à "la loi de la jungle", Macron appelle à se "tenir droit" aux côtés de l'ONU

information fournie par AFP Video 24/09/2026 à 16:06

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde jeudi contre le "retour de la loi de la jungle" dans le monde et a appelé à se tenir "droit aux côtés des Nations Unies", à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU.

Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 16:49

    La salle de l'ONU était quasiment vide ! Personne pour écouter les délires de l'autocrate de l'État totalitaire gauchiste français !

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