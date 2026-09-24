Benjamin Morel : « Il est assez probable que l’on ait un budget »

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 24/09/2026 à 14:05

Benjamin Morel, maître de conférences et auteur de « Crise politique, crise de régime », était l'invité de l'émission Ecorama du 24 septembre 2026, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les 54 milliards d'euros que le gouvernement doit trouver pour ramener le déficit à 5 % du PIB et la manière de faire adopter ce budget dans une Assemblée sans majorité, le paradoxe d'un budget 2027 voté à quelques mois de la présidentielle, l'absence de garantie qu'un nouveau président dispose d'une majorité, les conséquences économiques de la paralysie politique sur le coût de financement du pays, les 55 % de jeunes diplômés très qualifiés qui envisagent de partir travailler à l'étranger selon le baromètre Syntec-Ipsos, ainsi que le moment où une crise politique devient une crise de régime.