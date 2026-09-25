Faut-il taxer les superprofits des pétroliers ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 25/09/2026 à 14:05

Six pays européens veulent taxer les superprofits des pétroliers, une initiative que la France ne bloque pas mais que la Commission européenne écarte pour l’instant. Le dispositif de 2022 avait généré peu de recettes en France, tandis que TotalEnergies menace de retirer son prix à 1,99 € si une taxe était appliquée. La question reste de savoir si un mécanisme européen serait efficace dans un contexte de crise énergétique. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune, ancien directeur de la rédaction du magazine Alternatives économiques et Marc Touati, économiste et président du cabinet ACDEFI . On va pas se fâcher du 25 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.