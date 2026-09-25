Portés par le sacre continental de la section féminine en août, venue présenter son trophée à Garoua, les Lions indomptables du Cameroun ont démarré leur campagne qualificative à la CAN 2027 par une victoire 3-1 face aux Comores. Un bon début pour le Cameroun, qui n'a pas participé à la Coupe du monde l'été dernier.
Les sélections africaines démarrent leur campagne qualificative à la CAN 2027
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