Sommet Trump-Xi : vers un véritable accord commercial ?

information fournie par Ecorama • 24/09/2026 à 14:00

La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping peut-elle déboucher sur un accord commercial, ou seulement sur une nouvelle trêve avant le prochain épisode de tensions tarifaires ? Les terres rares sont-elles devenues l'arme économique la plus efficace de Pékin, et quelles industries occidentales seraient les premières touchées en cas de nouvel embargo ? La rivalité technologique peut-elle vraiment être séparée du dossier commercial, l'Iran et l'énergie peuvent-ils servir de monnaie d'échange, et Taïwan reste-t-il le sujet capable de faire dérailler toute détente ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 24 septembre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.