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Procès en appel du MoDem : François Bayrou interrogé jeudi par ses juges
information fournie par AFP 24/09/2026 à 01:07
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Le patron du MoDem François Bayrou à Paris, le 9 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Le patron du MoDem François Bayrou à Paris, le 9 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

François Bayrou doit être interrogé jeudi après-midi par la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants d'eurodéputés du MoDem, poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics au préjudice du Parlement européen. Il avait été relaxé en première instance.

Les mêmes causes produiront-elles les mêmes conséquences ? Lors de l'ouverture du procès en appel, il y a quinze jours, le leader centriste s'était dit "profondément confiant que la cour va prendre en compte les mêmes éléments et confirmer le jugement" de première instance.

Il y a deux ans, le tribunal correctionnel de Paris avait certes mis en évidence la réalité des détournements de fonds en ce que plusieurs assistants parlementaires d'eurodéputés MoDem, payés par le Parlement européen, travaillaient en fait au seul bénéfice du parti.

Mais ils avaient écarté l'idée d'un "système", relevant en outre qu'il ne relevait "d'aucune pièce" que le triple candidat malheureux à la présidentielle eut demandé aux cinq députés européens "d'employer fictivement des assistants parlementaires".

Après neuf journées d'audience, sans qu'il ne puisse jusqu'alors véritablement s'exprimer, l'ancien Premier ministre a constaté que c'est avant tout comme prévenu qu'il comparaît devant ses juges d'appel, sans que sa relaxe n'altère les charges qui continuent de peser contre lui.

Sur la forme, il a déjà pu éprouver les remontrances répétées de la présidente de la cour d'appel, qui ne tolère pas le moindre bavardage ou mouvement d'humeur - quand le leader centriste a le malheur de reprendre un lapsus anodin formulé par l'un de ses co-prévenus à la barre, il est prévenu que "c'est la dernière fois" que la magistrate supportera un tel affront.

Sur le fond, la présidente Pascaline Chamboncel-Saligue a pris soin, entre deux digressions, de faire énoncer aux différents prévenus quelques apparentes évidences.

Le ministre chargé des Relations avec le Parlement Patrick Mignola (MoDem), le 11 juin 2025 à l'Asssemblée nationale ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre chargé des Relations avec le Parlement Patrick Mignola (MoDem), le 11 juin 2025 à l'Asssemblée nationale ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Ainsi, si c'est le fidèle Patrick Mignola qui représente au procès le MoDem et son ancêtre l'UDF - les deux partis, personnes morales, ont été condamnés en première instance - "le responsable des partis, c'est bien François Bayrou ?", a-t-elle fait mine d'interroger la semaine dernière.

L'ancien ministre des Relations avec le Parlement n'avait pas cillé, relevant par ailleurs une accusation "portée par des voix intéressées à attaquer (la) famille politique" chrétienne-démocrate, quoi qu'il en soit "mensongère".

"Tout de même, ça fait beaucoup de personnes qui mentent", avait alors relevé la juge.

"Tripatouillages"

Mercredi, c'est l'ancien trésorier du parti Michel Mercier qui a récusé tout "système" : "Il faudrait être malade, enfermé d'aller essayer de tripatouiller des contrats de trois francs six sous, alors qu'on (avait) à côté l'argent pour payer".

Pourquoi sa signature s'est-elle retrouvée sur plusieurs contrats de travail, et non celle du président du parti? "Que M. Bayrou n'aime pas signer, c'est de notoriété publique, parce que c'est du temps perdu", a balayé celui qui confirme conserver une "amitié indéfectible" pour son lointain successeur à la Chancellerie.

L'ancien garde des Sceaux Michel Mercier (d) arrive au palais de justice de Paris pour le procès en appel du MoDem sur le détournement de fonds du Parlement européen, le 9 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

L'ancien garde des Sceaux Michel Mercier (d) arrive au palais de justice de Paris pour le procès en appel du MoDem sur le détournement de fonds du Parlement européen, le 9 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Mais de quoi le leader centriste était-il alors au courant, l'a en substance interrogé la présidente de la cour ? "Il y avait des choses dont je le tenais informé – quand je négociais avec d'autres partis politiques – mais pas quand j'achetais douze gommes", a tenté d'ironiser Michel Mercier.

Entre-temps, lundi, l'ancien eurodéputé Jean-Luc Bennhamias avait tenté de se défaire de l'accusation portée par l'un de ses anciens assistants qui a assuré lors de l'enquête n'avoir jamais travaillé pour lui à Strasbourg mais à Paris pour le MoDem.

"C'est normal que vous n'ayez pas signé son contrat ?", s'était alors enquise la présidente de la cour, en rappelant une interview donnée aux premières heures de l'affaire au JDD par celui qui fut autrefois journaliste : "on savait que chaque député prenait en charge des temps partiels pour le parti, mais, encore une fois, pour ma part en tout cas, je n'avais pas l'impression d’être hors la loi", déclarait alors M. Bennhamias.

"Ce sont des bribes de phrases cumulées... Quand j'ai vu ça, j'étais en rogne", a protesté à la barre l'ex-vice-président du MoDem en répétant sa principale ligne de défense : "C'est tout moi, ça, je fais confiance".

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