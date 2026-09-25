C'est leur deuxième rencontre en tête à tête depuis le début du pontificat de Léon XIV. Le pape est reçu ce vendredi par Emmanuel Macron à l'Elysée. Parmi les sujets qui pourraient être abordés, il y a notamment la guerre en Ukraine et le Moyen Orient mais aussi des sujets de société comme l'avortement ou la fin de vie. Natalia Mendoza, envoyée spéciale de France 24, évoque ces différents dossiers.
Rencontre entre Macron et le pape : quels dossiers au cœur des discussions ?
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