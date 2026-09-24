Du César de la meilleure actrice à la réalisation, Hafsia Herzi ne cesse de multiplier les projets. Récompensée en 2025 pour son rôle dans "Borgo", elle a également signé "La Petite Dernière", qui a valu à Nadia Melliti le Prix d’interprétation féminine à Cannes. Hafsia Herzi est aujourd’hui à l’affiche de "Histoire de la nuit", le nouveau film de Léa Mysius, adapté du roman de Laurent Mauvignier. Elle y incarne Nora, une mère de famille dont le passé ressurgit brutalement lorsqu’une soirée d’anniversaire bascule.
Hafsia Herzi, le succès devant et derrière la caméra
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