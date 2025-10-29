 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"La femme la plus riche du monde" : Isabelle Huppert grinçante dans la peau de Liliane Bettencourt

information fournie par France 24 29/10/2025 à 15:50

À l’Affiche reçoit le réalisateur Thierry Klifa dans ce numéro 100 % cinéma. Dans son film librement inspiré de l'affaire Bettencourt, "La femme la plus riche du monde", Isabelle Huppert se glisse dans la peau d’une héritière fantasque. Également au programme : François Ozon revisite "L’Étranger" d'Albert Camus dans un beau film en noir et blanc, et Orelsan est dans la peau d'un super-héros facon manga dans "Yoroï".

Vidéos les + vues

1

Des partisans de l'opposant Tchiroma dans les rues après la victoire de Paul Biya

information fournie par AFP Video 27 oct.
2

Cameroun: Paul Biya de nouveau réélu, son principal adversaire dénonce une "mascarade"

information fournie par AFP 27 oct.
1
3

La fille de Brigitte Macron arrive au tribunal correctionnel de Paris

information fournie par AFP Video 28 oct.
4

Cyberharcèlement de Brigitte Macron: à la barre, Zoé Sagan défend le droit à "la satire"

information fournie par AFP 28 oct.
4
5

Vers un "nouvel âge d'or": à Tokyo, Trump conquis par la Première ministre Takaichi

information fournie par AFP 28 oct.
3
6

Ascension du Jannu Est: "En Himalaya, c'est ma plus belle réussite", confie Benjamin Védrines

information fournie par AFP Video 28 oct.
7

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 08:31
8

Des centaines de Sud-Coréens participent à une manifestation anti-Trump

information fournie par AFP Video 08:35
1

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
2

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
3

La patronne du Louvre réclame l'installation d'un "commissariat au sein du musée"

information fournie par AFP Video 22 oct.
12
4

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
5

Les mécanismes du commerce mondial menacés de "dérailler", alerte le secrétaire général de l'ONU

information fournie par AFP 22 oct.
6
6

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
7

La tempête Benjamin fait une victime en Corse, peu de dommages ailleurs

information fournie par AFP 23 oct.
8

Rubio en Israël, avertissements américains sur une annexion de la Cisjordanie

information fournie par AFP 23 oct.
6
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
5

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
7

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
8

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank