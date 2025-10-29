À l’Affiche reçoit le réalisateur Thierry Klifa dans ce numéro 100 % cinéma. Dans son film librement inspiré de l'affaire Bettencourt, "La femme la plus riche du monde", Isabelle Huppert se glisse dans la peau d’une héritière fantasque. Également au programme : François Ozon revisite "L’Étranger" d'Albert Camus dans un beau film en noir et blanc, et Orelsan est dans la peau d'un super-héros facon manga dans "Yoroï".
"La femme la plus riche du monde" : Isabelle Huppert grinçante dans la peau de Liliane Bettencourt
