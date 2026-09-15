La Fed va-t-elle calmer ou inquiéter les investisseurs ?

information fournie par Ecorama • 15/09/2026 à 14:00

Avec un taux américain à 10 ans au dessus de 5 %, une inflation à 3,4 % et un pétrole proche de 110 $, la Fed s’apprête à relever ses taux pour la première fois depuis trois ans. Les marchés anticipent un cycle de resserrement, les investisseurs exigeant une rémunération plus élevée pour compenser l’érosion du capital liée à la hausse des prix. Entre pouvoir d’achat fragilisé, consommation sous pression et tensions politiques à l’approche des élections, la décision de la Fed pourrait peser lourd sur les marchés. L’analyse de Thibault Prebay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 15 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.