La Fed aux ordres de Trump ?

L'arrivée de Kevin Warsh marque-t-elle un tournant pour la banque centrale américaine ? Entre indépendance de la Fed, politique de taux et nouvelles méthodes de pilotage, quels changements faut-il attendre ? L'analyse de Thibault Prébay, auteur et économiste indépendant. Ecorama du 21 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com .
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