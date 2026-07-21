L’Espagne a retrouvé ses supporters, à Madrid, moins de 24 heures après son titre mondial remporté face à l’Argentine (1-0, a.p.). Les joueurs de la Roja, accompagnés de leur sélectionneur Luis de la Fuente, ont présenté le trophée dès leur arrivée à l'aéroport avant de participer aux célébrations dans les rues de la capitale. Plus d’un million de personnes ont assisté à la parade, conclue sur la place de Cybèle par un grand concert.
Coupe du monde 2026 : l’Espagne célèbre son sacre mondial à Madrid
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