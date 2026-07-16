Des incendies ont ravagé le nord de l'Algérie depuis plusieurs jours et ont fait une première victime. Dans des villages aux alentours de Bejaïa, à près de 250 km d'Alger, certains habitants ont tout perdu.
Algérie: "J'ai subi d'importants dégâts", la détresse des sinistrés face aux incendies
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