IAflation : pourquoi nos appareils électroniques coûtent-ils de plus en plus cher ?

Apple et Microsoft viennent d'annoncer des hausses de prix sur plusieurs produits grand public. En cause : l'explosion de la demande en composants liée au développement de l'intelligence artificielle. Faut-il s'attendre à payer toujours plus cher nos ordinateurs, tablettes et consoles ? Les explications de la journaliste Camille Bour-Roussi.
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