 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mélenchon dénonce "des accusations souvent injustes" de la part de la gauche

information fournie par AFP Video 14/07/2026 à 17:53

"Je ne referai plus jamais du soutien à des gens qui, au moment même où ils font leurs programmes, savent ou bien qu'ils ne l'appliqueront pas ou bien qu'ils en appliqueront un autre", affirme Jean-Luc Mélenchon, en réponse à la question d'un journaliste sur la possibilité d'un rassemblement avec le reste de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027, après un discours prononcé à Paimpont (Ille-et-Vilaine) à l'occasion du 14-Juillet.

Jean-Luc Melenchon
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Plus de 1.300 hectares parcourus par les flammes en forêt de Fontainebleau, deux personnes interpellées

information fournie par AFP 13 juil.
8
2

Top 5 IA du 13/07/2026

information fournie par Libertify 05:00
3

Coupe du monde : les Bleus en quête d'une troisième finale consécutive

information fournie par France 24 07:58
4

L'Ukraine compte acquérir 16 avions Rafale et des batteries antiaériennes SAMP/T (Macron)

information fournie par AFP Video 10:04
1
5

14-Juillet : des militaires ukrainiens défilent sur les Champs-Élysées

information fournie par AFP Video 11:03
5
6

14-Juillet: la brigade des sapeurs-pompiers de Paris défile sur les Champs-Élysées

information fournie par AFP Video 11:48
7

Détroit d'Ormuz: Pékin exhorte les Etats-Unis et l'Iran à rétablir le traffic

information fournie par AFP Video 11:48
8

Londres: traditionnel recensement des cygnes sur la Tamise

information fournie par AFP Video 14:33
1

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
2

Séismes: l'ONU appelle aux dons et Caracas au dégel des avoirs sanctionnés pour reconstruire

information fournie par AFP 09 juil.
3

Trump se dit "très en colère" contre l'Otan, en marge du sommet à Ankara

information fournie par AFP Video 08 juil.
2
4

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
5

La sénatrice paraguayenne qui a insulté Mbappé exige des excuses de sa part

information fournie par AFP Video 08 juil.
1
6

Le Pen, condamnée mais candidate, lance sa campagne sous le feu des critiques

information fournie par AFP Video 08 juil.
1
7

Edouard Philippe veut battre Marine Le Pen dans les urnes tout en pointant ses revirements

information fournie par AFP 08 juil.
48
8

Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980

information fournie par AFP 09 juil.
1
1

PEE : définition, abondement, déblocage anticipé et fiscalité expliqués simplement

information fournie par Tout sur mes finances  16 juin
2

"J'ai tout donné": les lycéens de terminale ont passé le bac philo

information fournie par AFP 15 juin
3

Top 5 IA du 19/06/2026

information fournie par Libertify 20 juin
4

Les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis vont débuter en Suisse

information fournie par AFP 20 juin
6
5

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin
6

QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 7

information fournie par Boursorama 15 juin
7

Ormuz : trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

information fournie par AFP 17 juin
8

Baptiste Capron (SeLoger) : “Je ne parlerai pas de rechute mais d’un marché immobilier qui s’est complexifié.”

information fournie par Ecorama 22 juin
3

2 commentaires

  • 18:05

    Des millions de français raisonnables sont déterminés à éradiquer les risque d'un chaos rouge Maduro Mélenchon ou brun poutinien Lepen pour notre pays.....la haine monte parmi les vrais patriotes contre ces deux populistes de foire qui n'ont qu'une ambition ......détruire notre patrie et sa souveraineté et piller les fonds publics européens et donc l'argent des français

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank