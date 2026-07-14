"Je ne referai plus jamais du soutien à des gens qui, au moment même où ils font leurs programmes, savent ou bien qu'ils ne l'appliqueront pas ou bien qu'ils en appliqueront un autre", affirme Jean-Luc Mélenchon, en réponse à la question d'un journaliste sur la possibilité d'un rassemblement avec le reste de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2027, après un discours prononcé à Paimpont (Ille-et-Vilaine) à l'occasion du 14-Juillet.
Mélenchon dénonce "des accusations souvent injustes" de la part de la gauche
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