Le projet de loi d'urgence agricole adopté par l'Assemblée nationale est "totalement obscurantiste", déclare la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho, après que le texte a recueilli 296 voix pour et 224 contre. SONORE
Delphine Batho qualifie la loi d'urgence agricole d'"obscurantiste"
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