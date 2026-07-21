Le président français Emmanuel Macron accueille à l'Élysée son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, qui entame une visite d'État de trois jours, accompagné de chefs d'entreprises et responsables politiques. Il s'agit de la deuxième visite officielle en France du président gabonais, arrivé au pouvoir par un putsch en août 2023 qui avait mis fin à 55 ans de dynastie de la famille Bongo. IMAGES
Emmanuel Macron accueille le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à l'Élysée
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