Loi agricole : les Ecologistes regrettent le maintient des néonicotinoïdes dans le texte

information fournie par AFP Video • 21/07/2026 à 08:29

Le député écologiste Benoît Biteau estime que la décision du gouvernement de ne pas proposer de supprimer la dérogation sur l'acétamipride, un des pesticides contestés dans le projet de loi d'urgence agricole, présente "un petit risque" que le texte "soit repoussé ce soir". C'est "au Parlement de le trancher ou de le faire évoluer" le texte sur la question de l'acétamipride, a rapporté plus tôt l'entourage du Premier ministre à l'issue d'une réunion à Matignon sur cette question qui divise le bloc central et la droite. SONORE