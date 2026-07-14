Par une journée chaude et humide, plusieurs fonctionnaires masculins de la métropole de Tokyo travaillent en short dans leur bureau, une initiative lancée par la capitale japonaise face aux inquiétudes liées à la hausse des coûts énergétiques due à la guerre au Moyen-Orient.
Face à la chaleur, les employés de la métropole de Tokyo sont incités à travailler en short
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