L'Assemblée nationale adopte le projet de loi d'urgence agricole, et la possibilité de réintroduire à titre dérogatoire deux pesticides interdits en France, mais autorisés en Europe. La chambre basse adopte le texte par 296 voix contre 224, l'exécutif refusant de soumettre au vote des amendements de son propre camp pour supprimer l'article sur les pesticides. IMAGES
France: l'Assemblée adopte la loi d'urgence agricole
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