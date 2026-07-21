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La santé mentale : pourquoi c’est un thème d'investissement majeur en Bourse !

information fournie par Ecorama 21/07/2026 à 09:05

Longtemps délaissée par les investisseurs, la santé mentale s'impose aujourd'hui comme un nouveau thème de croissance. Intelligence artificielle, vieillissement de la population, innovations thérapeutiques… Pourquoi Wall Street s'y intéresse-t-elle autant ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 21 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com .

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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