La santé mentale : pourquoi c’est un thème d'investissement majeur en Bourse !

Longtemps délaissée par les investisseurs, la santé mentale s'impose aujourd'hui comme un nouveau thème de croissance. Intelligence artificielle, vieillissement de la population, innovations thérapeutiques… Pourquoi Wall Street s'y intéresse-t-elle autant ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 21 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com .
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