Alors que les centres de cybercriminalité se sont multipliés le long de la frontière avec la Thaïlande, la junte au pouvoir en Birmanie a mené une descente dans le complexe KK Park où une trentaine de récepteurs paraboliques Starlink ont été saisis.
La cyberfraude prospère en Birmanie, avec le concours du Starlink
