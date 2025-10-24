Témoignages inédits de soldats ukrainiens qui ont passé des mois dans les geôles russes. Ils ont été torturés, mais aussi tatoués de force avec des inscriptions humiliantes. Reportage de Marc de Chalvron et Florian le Moelle et Ludovic Lavieille pour France 2.
Ukrainiens détenus en Russie : la captivité dans la chair
