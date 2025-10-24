Plus de 40 ans après le meurtre du petit Grégory, sa grand-tante Jacqueline Jacob, 81 ans, est une nouvelle fois entendue par la justice, soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé la famille des années durant, une accusation "lunaire", selon sa défense. IMAGES
Affaire Grégory: arrivée de Jacqueline Jacob, entendue par la cour d'appel de Dijon
