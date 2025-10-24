 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Grégory: arrivée de Jacqueline Jacob, entendue par la cour d'appel de Dijon

information fournie par AFP Video 24/10/2025 à 10:25

Plus de 40 ans après le meurtre du petit Grégory, sa grand-tante Jacqueline Jacob, 81 ans, est une nouvelle fois entendue par la justice, soupçonnée d'être l'un des corbeaux qui a menacé la famille des années durant, une accusation "lunaire", selon sa défense. IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Qui va payer pour la suspension de la réforme des retraites ?

information fournie par Ecorama 23 oct.
3
2

Le roi Charles III et la reine Camilla quittent le Vatican après une prière historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
3

La tempête Benjamin balaie la France, quelques blessés légers

information fournie par AFP 23 oct.
4

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
5

Affaire Grégory: énième soubresaut d'une enquête chaotique

information fournie par AFP Video 23 oct.
6

Brésil: qui met le feu à l'Amazonie ?

information fournie par AFP Video 23 oct.
7

Nouvel album d'Asterix, pour la première fois au Portugal

information fournie par AFP Video 23 oct.
8

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Nicolas Sarkozy, "un détenu pas comme les autres"

information fournie par France 24 21 oct.
3

Sous-marins, terres rares: des avancées entre Washington-Canberra

information fournie par AFP 21 oct.
4

Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
5

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
6

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
7

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21 oct.
8

Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique

information fournie par AFP Video 21 oct.
1
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
5

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
6

TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank