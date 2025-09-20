Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, accueille la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, au palais d'Itamaraty à Brasilia. IMAGES
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, arrive à Brasilia pour une réunion
