Le président américain Donald Trump a annoncé que l'armée américaine avait à nouveau frappé lundi un bateau utilisé selon lui par des "narcoterroristes" vénézuéliens. De son côté, le président vénézuélien a dénoncé une agresssion à caractère militaire.
Les USA ont frappé un nouveau bateau de "narcoterroristes" vénézuéliens (Trump)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro