La mobilisation était massive le 18 septembre dans les outre-mer, lors de la journée de grève et de manifestation coordonnée par l'intersyndicale visant à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. Les manifestants étaient plus nombreux que le 10 septembre et l'accent était mis sur les problématiques locales dans leurs revendications.
18 septembre : dans les outre-mer, l'accent est mis sur les problématiques locales
