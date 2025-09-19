 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
18 septembre : dans les outre-mer, l'accent est mis sur les problématiques locales

information fournie par France 24 19/09/2025 à 18:09

La mobilisation était massive le 18 septembre dans les outre-mer, lors de la journée de grève et de manifestation coordonnée par l'intersyndicale visant à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. Les manifestants étaient plus nombreux que le 10 septembre et l'accent était mis sur les problématiques locales dans leurs revendications.

