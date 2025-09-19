 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les tours de Notre-Dame de Paris de nouveau accessibles

information fournie par AFP Video 19/09/2025 à 15:39

A partir du 20 septembre, il sera de nouveau possible de monter au sommet des tours de Notre-Dame de Paris, totalement restaurées après l'incendie qui a ravagé la cathédrale en 2019.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Des Calanques au sud de Marseille bientôt dépolluées

information fournie par AFP Video 18 sept.
2

USA/Jimmy Kimmel privé d'antenne: réactions de spectateurs à Los Angeles

information fournie par AFP Video 18 sept.
3

L'animateur Jimmy Kimmel privé d'antenne après des propos sur Charlie Kirk

information fournie par AFP 18 sept.
4
4

Le neveu d'Emmanuel Macron arrêté au Burkina Faso ? Une oeuvre de l'IA

information fournie par France 24 18 sept.
1
5

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 00:14
3
6

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 05:00
7

Journée de mobilisation: blocage du lycée Fénelon à Lille

information fournie par AFP Video 18 sept.
2
8

Chaax, fierté de la teranga

information fournie par France 24 11:35
1

Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
2
2

La taxe Zucman est-elle vraiment dangereuse pour l’économie française ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
17
3

Rubio promet un soutien "indéfectible" à Israël, avant une visite à Doha

information fournie par AFP 15 sept.
19
4

Brésil: Bolsonaro quitte l'hôpital après une intervention médicale

information fournie par AFP Video 14 sept.
5

Frappe israélienne sur un gratte-ciel à Gaza

information fournie par AFP Video 14 sept.
2
6

Le procès des trois "revenantes" de Syrie s'ouvre aux assises à Paris

information fournie par AFP Video 15 sept.
1
7

L'ADN retrouvé sur la scène du meurtre de Charlie Kirk est celui du suspect, annonce le FBI

information fournie par AFP 15 sept.
8

Gaza: Rubio promet le "soutien indéfectible" de Washington à Israël

information fournie par AFP Video 15 sept.
1
1

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
2

Top 5 IA du 21/08/2025

information fournie par Libertify 22 août
3

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
4

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
5

Top 5 IA du 28/08/2025

information fournie par Libertify 29 août
6

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
7

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
8

Evergrande radié de la Bourse de Hong Kong, symbole de la crise immobilière chinoise

information fournie par France 24 25 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank