Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que "le problème vient de la gauche" après le meurtre de Charlie Kirk, un influenceur pro-Trump assassiné lors d'un débat le 10 septembre dernier.
Trump déclare que "le problème vient de la gauche" après la mort de Charlie Kirk
