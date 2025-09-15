Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis lundi à Israël le "soutien indéfectible" des Etats-Unis afin "d'éliminer" le Hamas, près de deux ans après le début de la guerre dans la bande de Gaza.
Gaza: Rubio promet le "soutien indéfectible" de Washington à Israël
