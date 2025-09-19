L'intersyndicale, réunie à Montreuil (Seine-Saint-Denis) au lendemain d'une large mobilisation contre les mesures d'austérité budgétaires, donne jusqu'au 24 septembre au nouveau Premier ministre pour répondre "à leurs revendications", annonce Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT. SONORE
Lecornu a jusqu'au 24 septembre pour répondre aux "revendications" (intersyndicale)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro