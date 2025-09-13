Le ministre polonais adjoint des Affaires étrangères, Marcin Bosacki, a déclaré vendredi que "la Russie veut mettre le feu à la région" lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par son pays après l'intrusion de drones russes dans son espace aérien.
"La Russie veut mettre le feu à la région", met en garde la Pologne à l'ONU
