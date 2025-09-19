A l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, Emmanuel Macron monte sur le toit de Notre-Dame de Paris pour célébrer la réouverture des tours de la cathédrale. A partir de samedi, le public pourra de nouveau se rendre au sommet des tours, totalement restaurées après l'incendie ayant ravagé la cathédrale en 2019. IMAGES
Emmanuel Macron inaugure la réouverture des tours de Notre-Dame au public
