A Marseille, les forces de l'ordre dispersent des manifestants avec des gaz lacrymogènes dans le quartier de la Joliette, une jeune femme tombe puis se relève avant d'être jetée à terre par des policiers. IMAGES
Manifestation à Marseille : images d'une jeune femme bousculée par des policiers
