Manifestation à Marseille : images d'une jeune femme bousculée par des policiers

information fournie par AFP Video 18/09/2025 à 13:01

A Marseille, les forces de l'ordre dispersent des manifestants avec des gaz lacrymogènes dans le quartier de la Joliette, une jeune femme tombe puis se relève avant d'être jetée à terre par des policiers. IMAGES

Budget France
Mouvements sociaux
1

