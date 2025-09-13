Des milliers de personnes étaient rassemblées samedi à Londres, à l'appel du militant d'extrême droite Tommy Robinson, parallèlement à une contre-manifestation à l'initiative d'une organisation antiraciste. Présenté par Tommy Robinson comme un rassemblement en faveur de la "liberté d'expression", ce rendez-vous intervient après un été marqué par des manifestations anti-immigration.
Des milliers de partisans du militant d'extrême droite Tommy Robinson réunis à Londres
