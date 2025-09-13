Plus de 1.300 portraits de proches et de familles de victimes d'accidents de la route s'étalent sur la chaussée du pont d'Iéna, au pied de la Tour Eiffel. Une oeuvre éphémère imaginée par le chef Alléno et l'artiste JR pour rendre hommage aux "invisibles".
Oeuvre éphémère à Paris du chef Alléno et de l'artiste JR pour les co-victimes de la route
