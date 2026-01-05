A la Une de la presse, ce lundi 5 janvier, la condamnation quasi-générale de l’enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis. Les menaces renouvelées de Donald Trump contre l’Iran, où la répression de la contestation se poursuite. Des frappes franco-britanniques en Syrie. Et le «Dry January», le mois de janvier sans alcool.
Enlèvement de Maduro: "Des gouvernement européens trop timorés?"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro