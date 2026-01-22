L’or en direction des 7 000 dollars ?

information fournie par Ecorama • 22/01/2026 à 14:00

Porté par une hausse de 12 % depuis le début de l’année et désormais installé entre 4 800 et 4 900 dollars l’once, l’or continue d’attirer les investisseurs. Alors que certains analystes évoquent la possibilité d’un mouvement vers 7 000 dollars, les interrogations se multiplient : simple emballement spéculatif après trois années de forte progression, ou reflet des tensions géopolitiques et monétaires qui entourent la politique américaine ? Entre baisse du dollar, décorrélation apparente avec les autres actifs et projections parfois très ambitieuses, le métal jaune reste au centre des débats, à l’heure où le seuil des 5 000 dollars semble à portée. L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 22 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com